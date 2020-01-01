Plaque métallique

Les plaques métalliques sont des solutions incontournables dans la construction pour réaliser des couvertures, bardages, planchers ou cloisons robustes et durables. Utilisées aussi bien en bâtiment industriel qu’en habitat ou en ERP, elles se déclinent en divers matériaux (acier galvanisé, aluminium, inox…) et profils (ondulé, nervuré, lisse) selon les besoins du chantier. Les professionnels du BTP apprécient leur résistance mécanique, leur facilité de pose et leur capacité à s’adapter à différents environnements climatiques. Certaines plaques offrent également des propriétés d’isolation thermique ou phonique renforcée. Que ce soit pour un usage structurel ou de finition, les plaques métalliques répondent à des normes strictes et à des exigences techniques élevées. Parcourez les produits listés pour trouver la solution adaptée à vos projets.