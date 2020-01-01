Accessoire pour topographie, arpentage

Les accessoires pour topographie et arpentage renforcent la précision et la sécurité des relevés sur chantier. Tribochètres, réflecteurs, prismes, supports, jalons, cibles et trépieds sont indispensables pour assurer la stability et l’exactitude des mesures. Ces équipements complémentaires s’intègrent parfaitement aux stations totales, lasers ou GPS de chantier pour garantir des réglages fiables, une calibration rapide et une exploitation optimale des données. Robustes, ajustables et conformes aux usages terrain, ils facilitent l’implantation, les levés topographiques et les contrôles de conformité. Parcourez notre sélection pour trouver les accessoires adaptés à vos besoins de précision et de polyvalence BTP.