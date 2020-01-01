Matériel de topographie, arpentage

Le matériel de topographie et d’arpentage permet d’effectuer des relevés de terrain précis, indispensables à la conception, l’implantation et au suivi de chantier. Stations totales, tachéomètres, GPS de chantier, niveaux laser ou théodolites garantissent des mesures fiables pour les professionnels du bâtiment, du génie civil ou des travaux publics. Ergonomiques, robustes et compatibles avec les logiciels de DAO, ces équipements s’intègrent aux processus BIM et aux plans d’exécution. Découvrez nos solutions pour un relevé topographique précis et efficace.