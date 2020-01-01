Accessoires d'ascenseur et monte-charge

Les accessoires pour ascenseurs et monte-charges améliorent les performances, la sécurité et l’esthétique des installations. Portes automatiques, poignées, finitions de cabine, dispositifs de signalisation ou solutions de sécurité… chaque élément contribue à la fiabilité globale du système. Disponibles en version standard ou sur mesure, ces équipements complètent parfaitement vos projets neufs ou de modernisation. Retrouvez les composants indispensables pour adapter vos installations aux exigences techniques et réglementaires.