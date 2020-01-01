Le bâtiment intelligent transforme les usages en intégrant des technologies connectées dans la gestion énergétique, le confort et la sécurité. Grâce à la domotique, il devient possible d’automatiser les fonctions clés d’un bâtiment : éclairage, chauffage, ventilation, ouvertures, ou encore sécurité.

Ces solutions sont de plus en plus intégrées dans les projets d’aménagement du bâtiment, aussi bien en résidentiel qu’en tertiaire. Elles répondent aux attentes en matière de performance énergétique, de qualité de vie et de pilotage à distance.

Cette page regroupe une sélection de produits et systèmes domotiques adaptés au génie climatique et aux métiers du BTP, pour accompagner la transition vers des bâtiments plus intelligents, connectés et durables.