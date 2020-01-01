Les accessoires d’évacuation des eaux pluviales jouent un rôle essentiel dans la performance et la durabilité des systèmes de gestion des eaux de toiture. Ces éléments techniques – colliers, naissances, crapaudines, cuvettes, raccords ou manchettes – assurent la bonne fixation, la jonction et la protection des conduits d’évacuation. Ils garantissent l’étanchéité, la sécurité et la fiabilité de l’ensemble du dispositif, qu’il soit en zinc, PVC, cuivre ou acier. Choisir des accessoires adaptés permet d’optimiser la pose et de prévenir les risques d’infiltration ou d’engorgement. Ces produits sont conçus pour résister aux intempéries, à la corrosion et aux contraintes mécaniques rencontrées sur chantier. Retrouvez ici une sélection complète d’accessoires pour eaux pluviales, pensés pour accompagner les professionnels du BTP dans leurs réalisations.