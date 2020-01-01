Evacuation d'eaux pluviales

L’évacuation des eaux pluviales est un enjeu clé dans tout projet de construction ou de rénovation. Elle permet de protéger les bâtiments contre les infiltrations, l’humidité et les dégradations structurelles. Gouttières, descentes, crapaudines, siphons ou regards : ces équipements assurent la collecte et l’évacuation efficace des eaux de pluie depuis la toiture jusqu’au réseau d’assainissement. Les professionnels du BTP doivent choisir des solutions adaptées à la configuration du bâtiment, au volume d’eau à traiter et aux contraintes esthétiques. Disponibles en PVC, zinc, cuivre ou acier galvanisé, ces produits combinent robustesse, durabilité et facilité de pose. Retrouvez ici une sélection complète de solutions techniques pour garantir une gestion des eaux pluviales conforme aux normes en vigueur.