L’adjuvant pour combustible de chauffage est une solution technique conçue pour améliorer la performance et la durabilité des installations fonctionnant au fioul, au gaz ou au bois. Incorporé au combustible, il favorise une combustion plus complète, limitant les dépôts, la corrosion et les émissions polluantes. Les adjuvants contribuent également à optimiser le rendement énergétique et à prolonger la durée de vie des chaudières, brûleurs et conduits. Certains produits sont spécifiquement formulés pour prévenir le gel, stabiliser le combustible ou protéger les circuits d’alimentation. Adaptés aux besoins des professionnels du BTP comme des utilisateurs finaux, ces additifs constituent une réponse fiable aux enjeux d’efficacité et de maintenance des systèmes de chauffage. Consultez les solutions proposées pour choisir l’adjuvant correspondant à vos projets.