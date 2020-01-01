Le fluide pour chauffage central et réfrigération est indispensable au bon fonctionnement des installations thermiques. Utilisé comme caloporteur, il assure le transfert et la régulation de la chaleur ou du froid dans les systèmes de chauffage, de climatisation et de réfrigération. Formulés pour résister aux hautes et basses températures, ces fluides contribuent à protéger les équipements contre la corrosion, le gel ou les dépôts, garantissant ainsi leur durabilité et leur performance. Disponibles en différentes compositions (eau glycolée, mélanges spécifiques, fluides frigorigènes), ils répondent aux exigences techniques et réglementaires du secteur. Les professionnels du BTP disposent ainsi de solutions fiables pour optimiser le rendement énergétique et prolonger la durée de vie des installations. Parcourez les produits proposés pour sélectionner le fluide adapté à vos projets.