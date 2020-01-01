Adjuvant pour peinture, plastifiant, liant, diluant

Les adjuvants pour peinture – plastifiants, liants ou diluants – permettent d’ajuster les caractéristiques des revêtements selon les contraintes du chantier. Les plastifiants améliorent la souplesse du film de peinture, les liants renforcent l’adhérence et la cohésion, tandis que les diluants facilitent l’application et optimisent le rendu. Utilisés en phase aqueuse ou solvantée, ces produits techniques améliorent la durabilité, la résistance et la maniabilité des peintures. Ils sont indispensables en travaux neufs comme en rénovation pour répondre aux exigences esthétiques, climatiques ou mécaniques des supports. Compatibles avec les peintures décoratives, techniques ou de façade, ils garantissent une mise en œuvre maîtrisée. Retrouvez ici une sélection d’adjuvants pour professionnels du BTP.