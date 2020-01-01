Peinture, enduit, ravalement

La peinture, les enduits et les produits de ravalement sont essentiels pour la protection et l’esthétique des façades et des murs intérieurs. Ces solutions participent à la durabilité des ouvrages tout en répondant aux exigences architecturales, réglementaires et environnementales.

Qu’il s’agisse de travaux neufs ou de rénovation, les professionnels du BTP doivent choisir des produits adaptés aux supports, aux contraintes climatiques et aux performances attendues : isolation, imperméabilité, résistance aux UV ou aux chocs.

Cette page propose une sélection de peintures techniques, d’enduits décoratifs, de produits de préparation des surfaces et de solutions pour le ravalement de façade. Des matériaux pensés pour allier esthétique, efficacité et conformité.