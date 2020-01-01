L’adoucissement d’eau est essentiel pour prévenir l’entartrage des réseaux et équipements du bâtiment. En réduisant la concentration de calcium et de magnésium, les adoucisseurs prolongent la durée de vie des installations sanitaires, des chaudières et des équipements thermiques. Ce traitement limite les pannes, améliore le rendement énergétique et réduit les coûts de maintenance. Dans les logements collectifs, les bâtiments tertiaires ou les installations industrielles, intégrer une solution d’adoucissement adaptée est un gage de performance et de confort durable. Retrouvez ici une sélection de solutions professionnelles pour maîtriser la qualité de l’eau dans vos projets.