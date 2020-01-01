La plomberie sanitaire est au cœur de tout projet de construction ou de rénovation. Elle regroupe un ensemble d’équipements essentiels au bon fonctionnement des installations d’eau potable, d’évacuation, de chauffage sanitaire et de robinetterie. Dans un contexte où la performance énergétique, la durabilité des matériaux et la facilité d’entretien sont devenues primordiales, les professionnels du BTP doivent pouvoir s’appuyer sur des solutions fiables et conformes aux normes en vigueur.

Cette page rassemble une large sélection de produits dédiés à la plomberie, aux équipements sanitaires et au génie climatique : canalisations, raccords, mitigeurs, douches, WC, chauffe-eau, etc. Quelle que soit la typologie de chantier, ces solutions techniques répondent aux exigences des métiers de la construction en matière d’efficacité, de confort et de sécurité.