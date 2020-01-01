Les systèmes d’ancrage jouent un rôle fondamental dans la stabilité et la sécurité des structures du bâtiment. Ils assurent la fixation durable des éléments porteurs, des équipements ou des dispositifs de protection individuelle, que ce soit en façade, en toiture ou en infrastructure. Disponibles en différentes configurations — mécaniques, chimiques, passifs ou actifs — les ancrages s’adaptent aux contraintes spécifiques de chaque chantier : nature du support, charges à reprendre, conditions environnementales. Leur mise en œuvre conforme aux normes en vigueur garantit la fiabilité des ouvrages, notamment en zones sismiques ou en présence de sollicitations dynamiques. Sur cette page, découvrez une sélection de solutions techniques destinées aux professionnels du BTP, répondant aux exigences de performance, de durabilité et de conformité réglementaire.