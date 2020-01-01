Les éléments porteurs horizontaux sont essentiels dans le domaine du BTP et du gros œuvre, soutenant les structures tout en répartissant les charges horizontales. Des composants comme le plancher bois ou la loggia offrent des solutions robustes et adaptées aux besoins des projets de construction. Ces éléments jouent un rôle clé dans la performance et la stabilité des bâtiments, tout en optimisant les espaces intérieurs. Que ce soit pour des bâtiments résidentiels, commerciaux ou industriels, les matériaux choisis doivent répondre à des critères stricts de durabilité et de résistance. Découvrez nos solutions de planchers et loggias pour garantir la solidité et la sécurité de vos constructions.