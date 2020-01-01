La corrosion des réseaux de chauffage et de distribution d’eau peut engendrer des fuites, des pannes et une baisse de rendement. Les solutions anticorrosion permettent de protéger durablement les installations hydrauliques, en prévenant la formation de boues et d’oxydes métalliques. Elles sont indispensables dans les environnements où les matériaux sont soumis à de fortes contraintes thermiques ou chimiques. Produits de traitement, inhibiteurs ou dispositifs de dosage : ces équipements assurent la pérennité des réseaux tout en respectant les normes en vigueur. Retrouvez les solutions les plus fiables pour vos chantiers.