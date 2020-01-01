L’armoire de commande pour contrôle d’accès centralise la gestion des motorisations et des dispositifs de sécurité dans un bâtiment. Elle coordonne les signaux envoyés par les capteurs, badges, claviers ou télécommandes, et pilote les motorisations associées (portes, barrières, portails). Ces équipements, souvent installés dans des environnements professionnels ou industriels, doivent être fiables, évolutifs et simples à configurer. Retrouvez ici une sélection d’armoires adaptées aux exigences du terrain.