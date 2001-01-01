Les solutions de fermeture et d’automatisation jouent un rôle essentiel dans le confort, la sécurité et la performance énergétique des bâtiments. Elles permettent de motoriser et de centraliser la gestion des ouvertures : volets roulants, stores, fenêtres, portails ou portes de garage.

Grâce aux systèmes d’automatisation, les professionnels du BTP peuvent proposer des installations modernes, compatibles avec les exigences du bâtiment connecté et les usages du quotidien. Ces équipements apportent également un gain de temps, une meilleure protection contre les intrusions, et contribuent à la régulation thermique et lumineuse.

Cette page réunit une sélection de produits et solutions d’automatisation adaptés aux projets de construction et de rénovation, en neuf comme en réhabilitation.