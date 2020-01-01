L’ascenseur pour les particuliers apporte un confort d’usage au quotidien tout en valorisant l’habitat individuel. Conçu pour les maisons neuves ou en rénovation, il s’adapte aux contraintes d’espace et aux besoins de mobilité. Silencieux, compact et esthétique, il permet de franchir plusieurs niveaux tout en garantissant sécurité et accessibilité. Il constitue également une solution idéale pour anticiper le maintien à domicile. Découvrez les modèles disponibles pour équiper votre logement avec fiabilité.