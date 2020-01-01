Ascenseur pour personnes

Les ascenseurs pour personnes assurent un déplacement vertical confortable et sécurisé dans tous types de bâtiments. Qu’ils soient électriques ou hydrauliques, avec ou sans local technique, ils répondent aux besoins des immeubles résidentiels, tertiaires ou publics. Leur installation respecte des normes strictes en matière d’accessibilité et de sécurité. Silencieux, rapides et esthétiques, ils améliorent le confort d’usage et la valorisation des espaces. Retrouvez ici les solutions adaptées à vos projets neufs ou en rénovation.