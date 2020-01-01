L’asphalte est un matériau incontournable dans le bâtiment pour les travaux d’étanchéité, de voirie et de revêtement. Composé de bitume et de granulats, il offre une excellente imperméabilité et une grande résistance mécanique, ce qui en fait une solution durable pour protéger les surfaces des infiltrations et des agressions climatiques. Utilisé en toiture, l’asphalte assure une étanchéité continue et pérenne, tandis qu’en voirie ou en parking, il garantit robustesse et longévité face aux sollicitations. Sa mise en œuvre, réalisée à chaud ou à froid selon les techniques employées, s’adapte aux besoins des chantiers neufs comme de rénovation. Les professionnels du BTP l’apprécient pour sa polyvalence, sa performance et sa fiabilité. Consultez les solutions disponibles pour choisir l’asphalte le mieux adapté à vos projets.