Etanchéité de toiture, balcon et terrasse

L’étanchéité des toitures, balcons et terrasses est essentielle pour protéger les bâtiments contre les infiltrations, les dégâts des eaux et les dégradations structurelles. Qu’il s’agisse d’une toiture-terrasse accessible ou non, d’un balcon suspendu ou d’une terrasse en béton, chaque surface nécessite une solution adaptée aux contraintes d’usage, de climat et de support. Les systèmes d’étanchéité se déclinent en membranes bitumineuses, synthétiques (EPDM, PVC), résines liquides ou complexes d’étanchéité intégrés. Ces produits assurent une protection durable, résistent aux UV, aux variations de température et aux eaux stagnantes. Ils permettent également de préparer la pose de revêtements (carrelage, dalles sur plots, végétalisation…). Retrouvez ici une sélection de solutions professionnelles performantes et conformes aux normes.