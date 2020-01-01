Automatisation de fermeture de sécurité

L’automatisation des fermetures de sécurité vise à protéger efficacement les bâtiments industriels, commerces ou ERP contre les intrusions et les risques liés à l’exploitation. Portes blindées, grilles, rideaux métalliques ou portails peuvent être motorisés pour garantir une fermeture rapide, sans effort et conforme aux normes. Cette automatisation s’inscrit dans une démarche de confort, de sécurité et d’accessibilité. Découvrez les solutions techniques disponibles pour automatiser vos fermetures de sécurité selon les besoins de votre chantier.