La famille Automatisation et motorisation de fermeture regroupe des solutions intelligentes destinées à moderniser et sécuriser portes, portails, volets roulants, barrières et rideaux métalliques. Conçus pour faciliter l’accès, améliorer la sécurité et optimiser le confort, ces produits associent motoréducteurs, automatismes, télécommandes, capteurs ou cellules photoélectriques. Ils répondent aux exigences des secteurs résidentiel, tertiaire, industriel et collectivité. Grâce à une installation rapide, une compatibilité étendue et des réglages personnalisables, les professionnels bénéficient d’une mise en œuvre maîtrisée et d’une maintenance simplifiée. Ces technologies contribuent également à l’efficacité énergétique en régulant la fermeture et en limitant les pertes de chaleur. Parcourez notre sélection complète de systèmes performants, compatibles avec tous types de fermetures, pour des projets fiables et durables.