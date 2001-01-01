La métallerie et la quincaillerie regroupent un large éventail de composants indispensables à la bonne exécution des chantiers. Du gros œuvre au second œuvre, ces éléments garantissent la fixation, l’assemblage et le bon fonctionnement des installations.

Douilles, chevilles, poignées, paumelles, gonds ou serrures : chaque pièce joue un rôle technique précis et doit répondre à des exigences de résistance, de compatibilité et de durabilité.

Ces produits sont essentiels pour les travaux de menuiserie, de serrurerie, de façade ou d’aménagement intérieur. Ils participent à la qualité d’exécution et à la finition des ouvrages.

Sur cette page, accédez à une sélection de solutions de quincaillerie et de métallerie adaptées aux professionnels du bâtiment, pour tous types de projets de construction ou de rénovation.