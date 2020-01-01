Auvent, marquise

Les auvents et marquises sont des équipements extérieurs à la fois fonctionnels et esthétiques, conçus pour protéger les entrées, portes et fenêtres des intempéries. Fixés en façade, ils offrent une protection efficace contre la pluie, le vent ou le soleil, tout en apportant une touche architecturale à l’habitat. Disponibles dans une grande variété de formes, de matériaux (aluminium, acier, verre, polycarbonate…) et de styles, ils s’adaptent à tous les projets, qu’il s’agisse de construction neuve ou de rénovation. Faciles à installer, les auvents et marquises permettent de sécuriser les accès tout en valorisant la façade du bâtiment. Retrouvez ici une sélection de solutions professionnelles pour vos projets de couverture légère extérieure.