Accessoire de couverture décorative

Les accessoires de couverture décorative permettent de valoriser l’esthétique des toitures tout en conservant leurs fonctions techniques. Girouettes, poinçons, épis de faîtage, tuiles ornementales ou éléments de rive moulurés sont autant de détails qui donnent du cachet aux bâtiments, qu’ils soient neufs ou en rénovation. Utilisés notamment dans la restauration du patrimoine ou sur des constructions à forte identité architecturale, ces accessoires associent tradition et qualité. En terre cuite, métal ou matériaux composites, ils s’adaptent à de nombreux styles régionaux et sont conçus pour résister aux intempéries. Faciles à poser, ils complètent harmonieusement la couverture et soulignent le savoir-faire artisanal. Retrouvez ici une sélection d’accessoires décoratifs pour vos projets de toiture.