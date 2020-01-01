L’avant-toit, aussi appelé débord de toit, joue un rôle essentiel dans la protection des façades contre les intempéries. En prolongeant la couverture, il limite les infiltrations d’eau, réduit les salissures murales et contribue à la durabilité du bâti. Au-delà de son aspect fonctionnel, l’avant-toit participe aussi à l’esthétique de la toiture et de la façade, avec des finitions soignées en bois, PVC, aluminium ou matériaux composites. Il permet également d’intégrer des éléments techniques tels que l’éclairage, la ventilation ou l’isolation. Que ce soit en construction neuve ou en rénovation, le choix d’un avant-toit adapté est essentiel pour garantir la performance et l’harmonie architecturale du bâtiment. Retrouvez ici une sélection de solutions professionnelles pour réaliser un avant-toit durable et esthétique.