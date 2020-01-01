Baignoire spa

Les baignoires spa allient esthétisme et fonctions thérapeutiques pour enrichir les espaces sanitaires haut de gamme. Intégrées dans des logements individuels, hôtels ou centres de bien-être, elles proposent des systèmes de balnéothérapie, d’hydromassage ou de chromothérapie. Le choix des matériaux, la qualité des buses et les options de commande influencent directement la durabilité et l’expérience utilisateur. Compactes ou à grande capacité, les baignoires spa répondent à des exigences techniques précises : alimentation, évacuation, sécurité électrique. Parcourez notre sélection de modèles conçus pour un confort optimal et une intégration réussie dans tous vos projets.