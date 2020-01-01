Balcon rapporté, loggia

Les balcons rapportés et les loggias sont des solutions architecturales permettant d'ajouter ou d'optimiser des espaces extérieurs dans les bâtiments résidentiels ou tertiaires. Le balcon rapporté, fixé en saillie sur la façade, offre un espace ouvert pour profiter de l'extérieur, tandis que la loggia, intégrée en retrait dans la structure du bâtiment, propose un espace semi-ouvert, souvent couvert, offrant une meilleure protection contre les intempéries. Ces aménagements améliorent le confort des occupants, augmentent la valeur des biens immobiliers et répondent aux exigences esthétiques et fonctionnelles des constructions modernes. Découvrez sur cette page une sélection de solutions techniques adaptées à vos projets d'intégration ou de rénovation de balcons rapportés et de loggias, conformes aux normes en vigueur et aux attentes des professionnels du BTP.​