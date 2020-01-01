Le ballon d’eau chaude est un équipement de stockage permettant de disposer d’un volume d’eau sanitaire chauffée à l’avance, prêt à l’usage. Utilisé dans les logements, les bâtiments tertiaires ou les installations collectives, il peut être couplé à différents systèmes de production de chaleur : chaudière, pompe à chaleur, énergie solaire ou résistance électrique. Disponible en plusieurs capacités et formats (horizontal, vertical, mural ou sur socle), le ballon d’eau chaude s’adapte aux contraintes d’espace et aux besoins en eau chaude du bâtiment. Certains modèles intègrent des fonctions de régulation ou d’anti-légionellose pour renforcer la sécurité sanitaire. Cette page propose une sélection de ballons d’eau chaude conçus pour les professionnels, avec des solutions robustes, performantes et conformes aux exigences des projets neufs ou rénovés.