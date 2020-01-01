Chauffe-eau, production centralisée d'ECS

Le chauffe-eau à production centralisée d’eau chaude sanitaire (ECS) est une solution adaptée aux bâtiments collectifs, tertiaires ou industriels où la demande en eau chaude est importante et régulière. Ce système permet d’alimenter plusieurs points de puisage à partir d’un seul équipement, garantissant un meilleur contrôle des consommations, une maintenance simplifiée et des économies d’énergie. Il existe en versions électriques, gaz, solaires ou hybrides, avec ou sans ballon de stockage, selon les besoins du projet. Performants et fiables, les chauffe-eau centralisés répondent aux exigences des réglementations thermiques en vigueur. Cette page propose une sélection de produits conçus pour une distribution efficace et durable de l’eau chaude sanitaire dans les installations collectives, avec des solutions adaptées aux contraintes techniques des professionnels.