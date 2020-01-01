Balustrade, balcon, ouvragés en ferronnerie : des éléments décoratifs et fonctionnels conçus pour sublimer les façades tout en sécurisant les hauteurs. Réalisés en fer forgé ou en acier travaillé, ces ouvrages allient finesse des motifs et solidité structurelle. Parfaits pour les immeubles anciens, rénovations patrimoniales ou constructions haut de gamme, ils apportent une touche d’élégance tout en répondant aux exigences techniques en vigueur. Disponibles en modèles personnalisables, avec finitions variées (galva, peinture, patine), ces balcons et balustrades sont pensés pour une intégration harmonieuse à l’architecture existante.