Les banches, ou panneaux de coffrage modulaires, sont des éléments incontournables pour réaliser des murs en béton, fondations, silos ou noyaux d’élévation. Constitué de panneaux prémontés (contreplaqué, acier, aluminium) montés sur ossature, ce système assure une mise en œuvre rapide, une répétabilité dimensionnelle et une finition béton de qualité. Adaptables à tous types de chantier – constructions neuves, rénovations ou ouvrages d’art – les banches réduisent le temps de montage et limitent les besoins en main-d’œuvre.

Robustes et réutilisables, elles garantissent un excellent contrôle de l’alignement, de la planéité et une résistance aux fortes pressions du béton frais. Grâce à une coordination simplifiée, elles optimisent la logistique et la sécurité sur site. Parcourez notre sélection de banches modulaires et structurez vos ouvrages verticaux en béton avec efficacité et maîtrise.