Dans le BTP, le coffrage constitue la base de toutes les structures en béton : fondations, murs, planchers, escaliers, dalles… Cette famille regroupe une vaste sélection de solutions : coffrages traditionnels bois, modulaires aluminium, panneaux isolants, cintreurs, étançons, treillis de coffrage, ainsi que accessoires (planches, serre-joints, étanchéité…). Adaptés à chaque chantier, ces systèmes garantissent la forme, la résistance et la qualité dimensionnelle des ouvrages.

Robustes et pensés pour faciliter le montage, ils offrent productivité, sécurité et répétabilité. Grâce aux versions modulaires, vous contrôlez les coûts, le temps de pose et la gestion logistique. Explorez notre sélection pour trouver le coffrage idéal selon la nature de votre projet : du petit ouvrage à la grande structure, améliorez la précision et l’efficacité de vos chantiers béton.