Barreaudage ouvragé en ferronnerie : une solution décorative et dissuasive pour clôtures, grilles ou fenêtres. Conçu en fer forgé ou acier, il apporte une esthétique travaillée tout en assurant une protection efficace contre les intrusions. Motifs stylisés, lignes droites ou entrelacs traditionnels : le barreaudage décoratif valorise les extérieurs tout en renforçant la sécurité. Il peut être intégré à des portails, grilles de clôture, garde-corps ou protections de baies. Résistant et traité contre la corrosion, il est idéal pour les constructions traditionnelles, bâtiments publics ou maisons de caractère.