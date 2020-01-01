Barrière fixe ou mobile

Les barrières fixes ou mobiles jouent un rôle clé dans la sécurisation et la gestion des flux sur les chantiers, voiries, parkings ou zones événementielles. Elles permettent de délimiter des périmètres, canaliser les déplacements ou restreindre l’accès à certaines zones. Qu’elles soient métalliques, modulables ou temporaires, ces solutions sont conçues pour s’adapter aux exigences spécifiques des professionnels du BTP, des collectivités et des exploitants d’espaces publics ou privés. Résistantes, faciles à installer et à déplacer pour les modèles mobiles, elles allient robustesse et praticité. Retrouvez sur cette page une sélection de barrières adaptées à tous vos projets d’aménagement ou de sécurisation de site.