La voirie regroupe l’ensemble des équipements et solutions nécessaires à l’aménagement, à la sécurisation et à la pérennisation des voies de circulation. Bordures, caniveaux, enrobés, dalles, pavés, grilles ou dispositifs de régulation du trafic : ces éléments doivent répondre à des exigences strictes en matière de résistance, de sécurité, de conformité aux normes et d’intégration dans l’environnement urbain ou rural. Pour les professionnels des travaux publics, collectivités et entreprises du BTP, cette famille de produits propose des solutions techniques éprouvées pour la construction, l’entretien ou la réhabilitation des voiries. Retrouvez ici une sélection de matériaux et d’équipements adaptés aux contraintes des chantiers de voirie, pour des infrastructures durables, fonctionnelles et sécurisées.