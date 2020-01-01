Bétonnière, bétonneuse

Les bétonnières et bétonneuses sont des équipements incontournables pour le malaxage optimal du béton, du mortier ou du coulis en atelier ou sur chantier. Cette famille regroupe des bétonnières fixes, mobiles, électriques, thermiques ou sur châssis, ainsi que des bétonneuses aspirantes. Elles garantissent un mélange homogène, une granulométrie respectée et un dosage précis, essentiel pour la qualité du matériau.

Robustes, ergonomiques et faciles à nettoyer, ces machines réduisent la pénibilité et accélèrent la cadence de production. Parfaites pour des ouvrages de toutes tailles — dallages, fondations, massifs, chapes ou mortiers de pose —, elles assurent une consistance idéale du béton, prêt à la mise en œuvre. Adoptez la solution de malaxage la mieux adaptée à vos besoins pour optimiser vos performances chantier.