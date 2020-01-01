Les machines pour préparation & transport du béton et du mortier sont essentielles pour assurer la qualité, la productivité et la sécurité sur les chantiers. Cette famille regroupe des pompes à béton, bennes malaxeurs, centrales à béton mobiles, malaxeurs sur camion, camions toupie, pompes à malaxage, transporteurs télescopiques et pompes LM, adaptées à la livraison, au coulage, à la projection ou au dosage précis des matériaux.

Ces équipements garantissent un mélange homogène, un débit contrôlé, une mobilité judicieuse et une élimination efficace des temps morts. Ils optimisent les phases de bétonnage : réduction de la pénibilité, maîtrise des volumes, respect du planning et sécurité accrues. Bénéficiant de technologies robustes et faciles à entretenir, ces machines conviennent aux projets de toute envergure, du logement individuel aux grandes infrastructures. Faites le choix de performances fiables pour vos interventions béton.