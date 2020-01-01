Borne, dalle, dalot

Les bornes, dalles et dalots sont des éléments essentiels pour l’aménagement des infrastructures routières et urbaines. Les bornes servent à délimiter les espaces, à protéger certaines zones et à réguler la circulation, offrant ainsi une sécurité renforcée et une gestion claire des espaces publics.

Les dalles sont utilisées pour le revêtement de trottoirs, de places publiques ou d’allées piétonnes, apportant esthétisme et durabilité. Elles permettent de créer des espaces fonctionnels tout en résistant aux intempéries et à l’usure.

Les dalots, quant à eux, assurent le drainage des eaux pluviales sous les infrastructures, prévenant ainsi les risques d’inondation et garantissant la stabilité des chaussées. Ces solutions techniques sont adaptées aux professionnels du BTP, des collectivités et des aménageurs urbains, pour assurer des aménagements durables, sécurisés et performants.