Borne, obstacle escamotable

La borne ou obstacle escamotable est une solution de sécurisation et de contrôle d’accès discrète et efficace pour les zones urbaines, sites sensibles, parkings ou voies privées. Intégrée dans le sol, elle se rétracte automatiquement ou manuellement pour permettre ou interdire le passage des véhicules. Selon le niveau de sécurité requis, ces dispositifs existent en version hydraulique, pneumatique, électrique ou à commande mécanique. En acier, inox ou fonte, ils assurent une forte résistance aux chocs et peuvent être certifiés anti-intrusion. Certains modèles incluent des éclairages LED, capteurs ou dispositifs de signalisation pour une meilleure visibilité. Adaptés à un usage intensif, ils sont conçus pour fonctionner dans toutes les conditions climatiques. Consulte ici une sélection de bornes escamotables fiables et conformes aux exigences des professionnels.