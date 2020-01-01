Bouche d'égout, grille

Les bouches d’égout et grilles sont des composants essentiels des réseaux d’assainissement pour permettre la collecte, l’évacuation et l’accès aux eaux usées ou pluviales. Installées sur les voiries, parkings, zones piétonnes ou industrielles, elles assurent la sécurité des usagers tout en garantissant un écoulement optimal. Fabriquées en fonte, acier galvanisé ou matériaux composites, ces pièces sont conçues pour résister aux charges roulantes, aux intempéries et à la corrosion. Certaines intègrent des dispositifs anti-vol, anti-odeurs ou antidérapants. Pour les professionnels du BTP et les gestionnaires d’infrastructures, cette sélection permet de trouver les modèles conformes aux normes et adaptés à chaque configuration de chantier.