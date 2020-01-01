Le réseau d’assainissement est un maillon essentiel de tout projet de construction ou d’aménagement, garantissant l’évacuation et le traitement efficaces des eaux usées et pluviales. Canalisations, regards, raccords, systèmes de prétraitement, séparateurs ou clapets anti-retour : ces équipements techniques doivent répondre à des normes strictes en matière d’étanchéité, de résistance mécanique et de durabilité. Que ce soit pour un assainissement collectif ou autonome, les professionnels du BTP, collectivités et bureaux d’études trouveront ici une sélection de solutions adaptées à chaque configuration de chantier. Conçus pour faciliter la pose, optimiser la performance hydraulique et limiter les risques d’engorgement ou de pollution, ces produits assurent un réseau fiable, conforme et pérenne.