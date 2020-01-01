Les dispositifs de branchement pour assainissement permettent de raccorder efficacement les habitations, bâtiments ou parcelles aux réseaux d’eaux usées ou pluviales. Élément clé du bon fonctionnement d’un système d’évacuation, le branchement doit garantir étanchéité, durabilité et conformité aux normes en vigueur. Regards, tampons, raccords, boîtes de branchement ou kits complets : chaque solution s’adapte aux spécificités du terrain, aux diamètres de tuyaux et aux contraintes de pose. Pour les professionnels du BTP, une mise en œuvre soignée du branchement est essentielle pour prévenir les risques de fuites, d’obstruction ou de non-conformité. Cette page regroupe les équipements techniques pour réaliser des raccordements fiables et durables.