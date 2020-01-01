Brique, dalle, pavé en verre

Les briques, dalles et pavés en verre sont des éléments de construction décoratifs et fonctionnels, permettant de laisser passer la lumière tout en assurant une certaine intimité ou résistance mécanique. Utilisés en cloison, plancher, façade ou toiture, ils apportent une touche architecturale unique tout en respectant les exigences en matière d’isolation, de sécurité et de design. Ces éléments vitrés sont disponibles en différentes formes, teintes et finitions (lisse, texturée, sablée) pour s’adapter à tous types de projets, en neuf comme en rénovation. Robustes et faciles à entretenir, ils permettent aussi d’améliorer le confort lumineux dans les espaces intérieurs. Consultez les solutions proposées pour intégrer briques et pavés de verre dans vos réalisations professionnelles.