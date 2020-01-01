Vitrerie-miroiterie

La vitrerie et la miroiterie occupent une place essentielle dans les projets de construction et de rénovation. Ces éléments assurent à la fois la lumière naturelle, l’isolation thermique et acoustique, la sécurité et l’esthétique des façades et des aménagements intérieurs.

Du simple vitrage aux solutions techniques à hautes performances, en passant par les verres trempés, feuilletés ou décoratifs, les professionnels du BTP disposent aujourd’hui d’un large éventail de produits adaptés à chaque usage.

Cette page rassemble une sélection de vitrages, miroirs et accessoires associés pour la menuiserie extérieure ou les agencements intérieurs, en neuf comme en rénovation. Des solutions pensées pour répondre aux exigences en matière de confort, de réglementation et de qualité architecturale.