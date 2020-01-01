Cabine téléphonique extérieure

Les cabines téléphoniques extérieures sont des éléments iconiques des espaces publics, offrant à la fois des fonctionnalités pratiques et un rôle de signalétique. Utilisées pour la communication téléphonique ou comme support publicitaire, elles participent à l’aménagement urbain tout en offrant des solutions de contact dans les zones publiques.

Disponibles en version traditionnelle ou moderne, avec des équipements de sécurité, des éclairages ou des interfaces numériques, ces cabines peuvent être adaptées aux besoins spécifiques des villes, des collectivités ou des projets commerciaux.

Sur cette page, découvrez une sélection de cabines téléphoniques extérieures, idéales pour les professionnels du BTP, de l’aménagement urbain et des espaces publics.