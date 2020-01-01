Mobilier et équipement urbain

Le mobilier et l’équipement urbain jouent un rôle essentiel dans l’organisation et l’attractivité des espaces publics. Bancs, bornes, corbeilles, abris, potelets ou barrières : ces éléments structurent l’espace, orientent les flux, assurent la sécurité et participent au confort des usagers. Pour les professionnels du BTP, les aménageurs urbains ou les collectivités, le choix de ces équipements doit répondre à des exigences de robustesse, d’accessibilité, de durabilité et d’intégration esthétique dans l’environnement. Sur cette page, retrouvez une sélection de solutions techniques adaptées aux projets d’aménagement urbain, qu’ils soient neufs ou en réhabilitation. Conçus pour résister aux usages intensifs et aux conditions extérieures, ces produits garantissent un aménagement fonctionnel et harmonieux des espaces publics.