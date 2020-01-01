Cadre, tampon de regard, fermeture

Les cadres et tampons de regard assurent la fermeture sécurisée des accès aux réseaux souterrains d’assainissement, d’eau potable, de télécommunication ou d’énergie. Indispensables en voirie, zones industrielles, parkings ou espaces publics, ils garantissent l’étanchéité, la résistance au trafic et la protection contre les intrusions. Fabriqués en fonte, acier ou matériaux composites, ils se déclinent en différentes classes de charge et dimensions pour répondre aux exigences des projets. Certains modèles intègrent des systèmes anti-effraction, anti-bruit ou articulés pour faciliter la maintenance. Cette page propose une sélection de solutions conformes aux normes, adaptées aux contraintes techniques des professionnels du BTP.